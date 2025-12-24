Haberler

Martı, 2026'da gelirde iki katın üzerinde büyüme hedefliyor

Güncelleme:
Martı Technologies, 2026 yılında 70 milyon dolar gelir elde etmeyi ve pozitif FAVÖK seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Şirket, yolculuk paylaşımı ve teslimat hizmetlerinde büyüme stratejileri ile pazardaki payını artırmayı planlıyor.

Martı Technologies, 2026'ya yönelik güçlü büyüme ve karlılık hedeflerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı, 2026'da 70 milyon dolar gelir elde etmeyi ve pozitif düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

Gelecek yıla yönelik öngörülen performans, 4 temel faktör tarafından desteklenecek. Bu faktörler, yolculuk paylaşımı (ride-hailing) hizmetlerinde sefer sayısının hızlı artışı, gelir elde edilen şehirlerde komisyon oranlarının (take rate) yükselmesi, 2025'te faaliyete geçen yeni şehirlerde monetizasyonun devreye alınması ve Martı'nın teslimat (delivery) hizmetlerinin hacim ve gelir katkısının artması olarak açıklandı.

Martı, artan yolculuk hacmiyle oluşan operasyonel kaldıraç, gelir elde edilen pazarlarda iyileşen birim ekonomileri ve teslimat hizmetlerinin ölçeklenmesi sayesinde karlılığa ulaşırken, büyüme yatırımlarını da sürdürülebilir şekilde devam ettirmeyi amaçlıyor.

Şirketin paylaştığı beklentilere göre, bu yıl 34 milyon dolar olarak öngörülen gelir rakamının 2026'da 70 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 2025 performanslarının güçlü operasyonel kabiliyetlerinin ve Martı'nın önünde duran büyük potansiyelin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yolculuk paylaşımı hizmetlerinde yakaladıkları ivme sayesinde 2025 yılı beklentilerini aşacaklarını aktaran Öktem, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yeterince hizmet almamış ulaşım ve son kilometre pazarında hızla büyürken, 2026'da gelirlerimizi iki katın üzerine çıkaracağımızı ve pozitif FAVÖK seviyesine ulaşacağımızı net bir şekilde öngörebiliyoruz. Monetizasyonun ölçeklenmesi ve teslimat gibi yeni servislerin devreye alınmasıyla da platformumuzdan daha yüksek değer yaratmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

