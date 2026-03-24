Haberler

Kapasite kullanım oranı martta yüzde 73,3 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, mart ayında mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı 0,2 puan azalarak yüzde 73,3 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1761 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı değişmeyerek yüzde 74 olarak hesaplandı.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl
20252026
Ocak
74,674,1
Şubat
74,573,5
Mart
74,473,3
Nisan
74,3
Mayıs
75,0
Haziran
74,6
Temmuz
74,2
Ağustos
73,5
Eylül
74,0
Ekim
74,2
Kasım
74,4
Aralık
74,4
Kaynak: AA / Mahmut Çil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

