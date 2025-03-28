Mart Ayında Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayında ekonomik güven endeksi 100,8 değerine ulaşarak Şubat ayına göre yüzde 1,6 arttı. Tüketici güven endeksi de yüzde 4,6 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,2 iken, Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 100,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi