Marmaris'e Gelen Kruvaziyer 680 Turist Getirdi

Marmaris'e Gelen Kruvaziyer 680 Turist Getirdi
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 'Azamara Pursuit' isimli kruvaziyer, Rodos Adası'ndan 680 yolcu ile 396 personel getirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Azamara Pursuit " isimli kruvaziyer 680 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 181 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Rodos Adası'ndan gelen gemide, ABD'li ve İngiliz 680 yolcu ile 396 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının İstanköy Adası olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
