Marmarabirlik, ortaklarına yarın 622 milyon lira ödeme yapacak

Güncelleme:
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası çerçevesinde ortaklarına 622 milyon lira ödeme gerçekleştirecek. Şu ana kadar 3 milyar 100 milyon lira ürün alımı yapılırken, toplam ödeme 1 milyar 493 milyon lira olacak.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
