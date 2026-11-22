Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ( Marmarabirlik ) bu sezon üretici ortaklarından 64 bin ton zeytin alarak tarihinin en yüksek alım miktarına ulaşmayı hedefliyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, AA muhabirine bu sezon zeytinde rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Kooperatif bölgesinde kasım itibarıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Yıldız, hemen hemen her mahallede alım merkezi açarak üreticilerin yanında olduklarını anlattı.

Yıldız, bu sezon 105 bin tonluk ön rekolte beyanı aldıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Yoğun, bol ve bereketli bir sezon. Kendi tarihimizin en yüksek ön rekolte beyanını aldık. 105 bin tonu aştı. Marmarabirlik çalışma bölgesi olan Bursa ve Balıkesir'de zeytinde 400 bin tona yakın rekolte tahmin ediliyor. Türkiye genelinde ise zeytinde 4 milyon tona yakın rekolte bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi. 4 milyon tonluk rekolteyle dünya sıralamasında da ikinci sırada yerimizi aldık."

Marmarabirlik tarihinin en yüksek alım rekoltesini belirleyerek sezona başladıklarını hatırlatan Yıldız, "Tesislerimizi modernize ederek kapasitemizi 5 bin ton artırdık ve 64 bin tonluk rekor alım planını gerçekleştirmiş olduk. Böylece üretici ortaklarımızdan daha çok zeytin alarak onlara katkıda bulunmak istedik." dedi.

"Ülkemizde kişi başı tüketimi 6-7 kilogramlara çıkarmak istiyoruz"

Yıldız, pandemiden bu yana zeytinyağına büyük bir talebin olduğuna değindi.

Zeytin üretiminin çok olduğu İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde zeytin ve zeytinyağı tüketiminin kişi başı yıllık 8-10 kilogram civarında olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizim ülkemizde ise tüketim kişi başı yıllık 2 kilo civarında. Dünyada zeytin üretiminde ikinci sıraya yükseldik çok özel ve kıymetli ama tüketimde halen 2 kilogram aralığındayız. Biz ilk önce ülkemizde kişi başı tüketimi 6-7 kilogramlara çıkarmak istiyoruz. O zaman arz fazlası ortadan kalkacaktır. Tüketim artışına yönelik bizler gibi sektör temsilcilerinin kendisini konumlaması lazım. Sektör aktörlerinin bu yönde el ele vererek çalışmasını temenni ediyoruz."

Yıldız, son yıllarda tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ve gıdada ambalajların küçüldüğüne dikkati çekerek, "Bazı zeytin çeşitlerinde artık 1 kilogramlık ürünler değil yarım kilogramlık ürünler tercih ediliyor. Seyahat ya da piknik tarzı 100-200 gramlık ürünler tercih ediliyor. Tek kullanımlık ürünlerimiz var. Halkımız tek kullanımlık ya da bir iki kullanımda tüketip bitirebilecek şekildeki ambalajlara yöneldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinyağı için yeni tesisler kuruluyor

Yıldız, zeytinyağı üretiminde birliğe bağlı kooperatiflerin kendi fonlarıyla zeytinyağı tesisi kurmaya başladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kurulacak tesislerde kendi ortaklarımıza sıkım yapılacak. Ayrıca kendi aldığımız zeytinlerden yağ elde edilerek yine birliğin çerçevesinde değerlendirilecektir. Aldığımız zeytinleri işlemek için tesislerimizi buna göre modernize ederek ya da sıfırdan tesis yaparak çalışmalarımızı başlattık. Çünkü artık seviyeyi artırmamız gerekiyor. Nasıl 64 bin ton alım planı yaptıysak bunun satış ve pazarlamasını da planlamamız gerekiyor. Çalışmalarımıza artırarak devam etmemiz gerekiyor ki üreticilerimizin, ortaklarımızın refahını da biraz daha artıralım."

Kaynak: AA