Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ( Marmarabirlik ), 2026-2027 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında üretici ortaklarına 590 milyon liralık ödeme yapacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, alımlarını sürdüren Marmarabirlik 4-20 Kasım'da teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sine karşılık gelen 590 milyon lirayı, yarın üretici ortaklarının hesaplarına yatıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, üretici ortakların emeklerinin karşılığını almasının oldukça önemli olduğunu belirterek, ödeme planlamasının üreticileri ve kurumu gözeten bir anlayışla sürdürüldüğünü aktardı.

Üreticilerin emeğine ve zeytin üretiminin sürdürülebilirliğine büyük önem verdiklerini aktaran Yıldız, "Marmarabirlik, üretici ortaklarının emeği ve dayanışmasıyla 72 yıldır varlığını sürdüren, ülkemiz tarım ve zeytincilik sektöründe önemli bir yere sahip köklü bir kurum olarak, kurumsal itibarını hedef alan girişimlere karşı kararlı duruşunu sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Yıldız, son dönemde kurum hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğunu ve itibarsızlaştırma amacı taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. İddiası olan herkesi, iddialarını somut delillerle ortaya koymaya davet ediyoruz. Bugün Marmarabirlik olarak biz de herkes gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. Böyle dönemlerde yapılması gereken birbirimizi yıpratmak değil, daha fazla kenetlenmek ve ortak değerlerimize sahip çıkmaktır. Üreticimizden çalışanımıza kadar tüm Marmarabirlik camiasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Marmarabirlik, dün olduğu gibi bugün de üreticisinin yanında, güçlü yapısıyla yoluna devam edecektir."

Kaynak: AA