Markette satılan balığın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı

Samsun'da bir zincir markete alışveriş için giden bir vatandaş, balık reyonunda karşılaştığı fiyat karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, bir adet lüferin kampanyalı fiyatının 1.835 lira olduğunu görünce tepkisini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Görüntülerde vatandaşın fiyat etiketini göstererek şaşkınlığını dile getirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, balık fiyatlarındaki artışı eleştirerek benzer tepkiler verdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Videonun yayılmasının ardından zincir marketlerdeki balık fiyatları yeniden tartışma konusu olurken, özellikle "kampanya" ibaresine rağmen ortaya çıkan yüksek rakam dikkat çekti. O anlar, artan gıda fiyatlarına yönelik kamuoyundaki tepkiyi bir kez daha gündeme taşıdı.