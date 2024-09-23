Üye Girişi
Haberler

Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi

Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'e Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyer, Rodos Adası'ndan hareket ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemideki 1771 yolcu ve 746 personel, tarihi ve turistik yerleri ziyaret edip, yerel restoranlarda zaman geçirdi.

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında "ana liman" olarak kullandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan hareket eden ve Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1771 yolcu ve 746 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Bazı turistler ise Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Marmaris Cruise Port'tan "ana liman" hizmeti alan gemiden ayrılan yolcular, ilçedeki otellerde bir hafta konaklayacak. Marmaris'ten çok sayıda yolcu, bir sonraki tura katılmak üzere gemiye binecek.

Kruvaziyerin gece saatlerinde demir alarak Pire Limanı'na hareket etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi

Yerel Haberler Rodos Adası Denizcilik Marmaris Ekonomi Ulaşım Turizm Yaşam Malta

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 100 ölü, 400'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti? Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });