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Manyas'ta Çeltik Hasadı Başladı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde çiftçiler çeltik hasadına başladı. Ekim alanlarında artış yaşanırken, bu yıl hem Osmancık hem de baldo çeşitleri ekildi.

Osmancık ve baldo çeltik çeşitlerinin önemli üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde çiftçiler hasada başladı.

Manyas Ovası'nda mayıs ayında ekimi yapılan ve 120 günlük yetişme sürecinde doygunluğa erişen çeltik, üretici ve işçiler tarafından arazilerden toplanıyor.

Çeltik üreticisi de olan Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, AA muhabirine, ilçede geçen yıl 70 bin dekar olan çeltik ekim alanının bu sene 80 bin dekara yükseldiğini söyledi.

Bu yıl hem Osmancık hem de baldo çeşitlerini ektiklerini belirten Özden, "Verimlerimiz çok güzel. Biçtiğim yerlerde dekar başına 850-900 kilogram ürün aldım." dedi.

Özden, ilçe genelinde sulama sahaları arttıkça çeltik ekim alanlarının da buna bağlı olarak genişlediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Ekonomi

Yerel Haberler Çiftçilik Osmancık Ekonomi Güncel Çeltik Manyas Tarım

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