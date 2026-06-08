Manyas'ta çeltik ekimi sürüyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik ekimi devam ederken, bu yıl ekim alanlarının geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 100 bin dekara yaklaştığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas ve Gönen ilçelerinde üreticilerin tarladaki mesaisi sürüyor. Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, ekim işlemlerinin yarısının tamamlandığını belirterek, yağışlar nedeniyle çalışmaların zaman zaman kesintiye uğradığını ifade etti. Özden, ilçede ağırlıklı olarak yüzde 60 oranında baldo cinsi 'Maritsa', yüzde 40 oranında ise 'Osmancık' türü çeltik ekildiğini söyledi. Ekim işlemlerinin dron, traktör, motorlu pompa ve geleneksel olarak elle yapıldığını belirten Özden, dekara ortalama 20 ile 23 kilogram arasında tohum atıldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl çeltik veriminin ve harmandaki ilk fiyatların iyi olduğunu ancak sonrasında fiyatlarda düşüş yaşandığını belirten Özden, girdi maliyetlerinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Öte yandan, ilçede çeltik tarlalarının kiralama bedellerinin 10 bin lira ve üzerinde olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı