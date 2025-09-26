Manisa Valisi Özkan'dan Çevre Duyarlılığına Vurgu

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ziyaretinde çevre duyarlılığına dayalı projelerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette İl Müdürü Faik Gürocak ve birim yetkililerinden kurum çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Özkan, çevresel sürdürülebilirlik, şehircilik projeleri ve yerelde yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Sürdürülebilir şehircilik önceliğimiz"

Kamu hizmetlerinde etkinliğin ve vatandaş memnuniyetinin önemine dikkat çeken Vali Özkan, çevre duyarlılığına dayalı projelerin artırılması gerektiğini vurguladı. Özkan, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla hem çevreyi koruyan hem de yaşam kalitesini yükselten hizmetlerin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Ziyaret, kurum personeliyle yapılan görüş alışverişi ve çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi. - MANİSA