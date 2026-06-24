Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı OGM, Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, dikkatsizlik ve artan sıcaklıklara karşı uyarı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM'den yapılan açıklamada yangındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen yangını ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına aldık. Küçük bir dikkatsizlik, artan sıcaklıklarla birlikte büyük felaketlere yol açabilmektedir. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olalım." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Mert Davut