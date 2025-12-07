Haberler

Bağda kalan üzümler ev ekonomisine can suyu oluyor

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasat sonrası dalda kalan üzümler, üreticiler tarafından toplanarak pekmez, sirke ve üzüm köftesi gibi ürünlere dönüşüyor. Bu yöntemle israf önlenirken aile bütçesine de ek gelir sağlanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üreticiler, hasat sonrası dalda kalan üzümleri toplayarak pekmezden sirkeye birçok ürüne dönüştürüp aile bütçesine katkı sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasadı tamamlanan üzüm bağlarında dalında kalan salkımlar, bağ sahipleri tarafından ailece toplanarak ev ekonomisine kazandırılıyor.

Hasat ve örtü toplama işlemlerinin ardından bağları tek tek dolaşan üreticiler, dallarda kalan üzümleri toplayarak evlerinde pekmez, sirke ve üzüm köftesi gibi geleneksel ürünlere dönüştürüyor. Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, bu yöntemle hem israfın önüne geçtiklerini hem de aile bütçesine ek gelir sağladıklarını belirtti.

Üretici Akkaya, "Bu yıl sezonu bitirdik. Bağların içinde kalan üzümleri ailece toplayıp evimizde pekmez, sirke ve üzüm köftesi olarak değerlendirmekteyiz. Buradan elde edilen gelir de aile ekonomimize destek olmaktadır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
