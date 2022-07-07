Manisa'da tarımsal sulamaya 22 milyon TL'lik dev destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle Büyükşehir Belediye Meclisinden alınan kararla tarımsal sulama kooperatiflerinin desteklenmesi amacıyla devam eden 10 milyon TL tutarındaki yatırımlara ek olarak 12 milyon TL'lik kaynak ayrıldı.

Koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna arasında ortaya çıkan savaşla birlikte önemi daha iyi kavranan gıda güvenliği konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli adımlar atılıyor. Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik bugüne kadar geniş yelpazede yüzlerce çalışma ve proje hayata geçiren ve 70 milyon TL gibi rekor bir bütçe ayıran Büyükşehir, tarımsal sulama kooperatiflerinin desteklenmesi ve böylelikle tarımsal sulamanın verimli bir şekilde yapılması amacıyla 12 milyon TL'lik kaynak ayırdı. Gıda ürünlerinin üretilmesi ve tüketicilerin ihtiyaçlarının yeterli ve ekonomik olarak karşılanabilmesi için tarımsal üretimin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin desteklenmesi noktasında üzerlerine düşeni yapmanın gayretini gösterdiklerini ifade etti.

Küresel ısınmaya bağlı her geçen gün artan kuraklık sebebiyle su kullanımındaki kayıp kaçakların azaltılması ve su tasarrufunun sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ergün, "Açık sulama sistemlerinin kapalı hale getirilebilmesi için sulama kooperatiflerine ve çiftçilerimize sulama desteklerimiz artarak devam etmektedir. Bu amaca destek olmak ve çiftçilerimizin gelirlerinin yükseltilebilmesi için tarım sektörüne desteklerimiz artarak devam etmektedir. Çiftçi örgütlerinden bir tanesi olan sulama kooperatiflerinin desteklenmesi amacıyla da yatırımlarımız artarak devam etmektedir" dedi.

Sulama kooperatiflerine yapılacak olan desteklerin detayını açıklayan Başkan Ergün, "İlimizde faaliyet gösteren 26 sulama kooperatifinde 3063 üyenin faydalanacağı 48 bin metre O-PVC boru desteği, ihtiyaçları olan derin kuyuların yenilenmesi için 6 sulama kooperatifinde 616 üreticinin faydalanacağı 1.190 metre sondaj yapılması, sulama amaçlı depolarının yapımı için 2 kooperatifte 288 üreticimizin faydalanacağı desteklerimizin ihaleleri ve teslim çalışmaları devam ediyor. Şu anda 10 milyon TL tutarında devam eden sulama yatırımlarımız var. Buna ek olarak toplamda 34 sulama kooperatifimizin desteklenmesi için 2022 yılı için 12 milyon TL gibi bir bütçe ayırdık. Sadece tarımsal sulamaya 22 milyon TL gibi bir bedel söz konusu. Bu vesileyle tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi