Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Malkara'da yerli ve milli ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) çerçevesinde Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi'nde İl Müdürü Oktay Öcal'ın katılımıyla tohum dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Projeye dahil olan üreticilere Trakya bölgesi şartlarına uygun Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş yerli-milli hibrit 3 farklı çeşit tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtım töreni öncesinde yapılan toplantıda İl Müdürü Öcal, çiftçilerin taleplerini dinledi, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan desteklemeler ve projeler hakkında bilgiler vererek, "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ilimizde toplam 20 bin da alanda yüzde 75 bakanlık katkısı ve yüzde 25 çiftçi katkısıyla uygulanacaktır" dedi. - TEKİRDAĞ