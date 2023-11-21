Malatya Ticaret Borsasında Natürel Kuru Kayısının Kilogramı 200 TL'den Satıldı
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Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 200 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 200 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|200,00
|200,00
|Kuru kayısı
|Kg
|90,81
|161,97
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|53,47
|53,47
Kaynak: AA / Ekonomi