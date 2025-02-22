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Malatya'nın Ekonomik Kalkınması İçin Hızlı Tren Talebi

Malatya'nın Ekonomik Kalkınması İçin Hızlı Tren Talebi
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MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya Muhtarlar Derneği ile yapılan toplantıda 6 Şubat depreminin ardından şehirde yapılması gereken yatırımları ve hızlı tren seferlerinin önemini vurguladı. Şehir içi ulaşım sorunlarına da dikkat çekti.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda, 6 Şubat depreminin ardından Malatya'nın yeniden inşası, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınma için yapılması gereken yatırımlar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Karademir, 6 Şubat depremi sonrası Malatya'nın hızla ayağa kalkacağına olan inancını yineleyerek, şehre emek veren tüm muhtarlara teşekkür etti. Karademir, "Gerçek kahramanlarımız muhtarlardır. Deprem döneminde gece gündüz demeden çalışarak, şehri terk etmeyip halkın ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla uğraştılar. Onların özverisi unutulmayacak" dedi.

Malatya'nın ekonomik kalkınması için ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karademir, özellikle hızlı trenin şehre kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. "Ulaşımın güçlü olduğu bir şehir, ekonomik olarak da güçlü olur," diyen Karademir, Sivas'ta başlayan hızlı tren seferlerinin örnek alınarak, Malatya'da da hızlı tren seferlerinin bir an önce başlatılmasını talep etti.

Karademir, hızlı trenin Malatya için yıllardır gündemde olduğunu ancak hala somut adımlar atılmadığını belirterek, "Bu şehir hızlı trenle ayağa kalkar. 3-4 yıl içinde hızlı trenin Malatya'ya kazandırılmasını istiyoruz. Ulaşım güçlenirse ekonomi de güçlenir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, şehir içi ulaşımda da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Karademir, üniversite ile İkizce arasında hızlı ulaşım sağlayacak bir tramvay hattı kurulmasını gerektiğini söyledi.

Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci de deprem sonrası gösterdikleri gayretten dolayı MAGİNDER Başkanı Salih Karademir'e teşekkür etti. Demirci, "MAGİNDER, Malatya'da aktif olarak sahada çalışıyor ve şehrimizin gelişimi için çok güzel projeler paylaşıyor. Şehir olarak ayağa kalkmanın zamanıdır" dedi.

Karademir ve Demirci, Malatya Valisi'ne de teşekkür ederek, "Valimiz bu şehir için gece gündüz demeden çalışıyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber eden valimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda MAGİNDER Başkanı Karademir, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Demirci'ye plaket takdim etti. Katılımcılar, Malatya'nın geleceği için umut dolu mesajlar vererek toplu fotoğraf çektirdi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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