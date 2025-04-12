Malatya'da Zirai Donun Kayısı Bahçelerine Verdiği Zarara İlişkin Hasar Tespiti Başladı

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Yavuz, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde zarara neden olduğunu belirterek "Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek kentteki durumu arz ettiklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Tüm kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları verdiğini, gece boyunca sadece Malatya değil, diğer şehirleri de takip ettiğini ifade ettiler.

Dün akşam meydana gelen hadise olağanüstü bir durum. Sadece ilimizi değil, bölgemizi de çok etkilediğini, arkadaşlarımız, bölge müdürlerimizde ifade ettiler. Bir kez daha Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ziraat odalarımız, üniversitemiz, araştırma enstitümüz, diğer kurum ve kuruluşlarımız ile her konu detaylı şekilde uzun uzun ele alındı. Tespitler yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığımıza şehrimizle ilgili bilgiler ulaştırılacaktır."

Kayısı bahçelerinde inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

Er, "Malatya gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. İklim koşulları dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu." dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da çok ciddi bir afetle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, "Dün akşamdan bu sabaha kadar gerçekleşen soğuk hava dalgasıyla ürünü kaybettik. Malatya'nın 13 ilçesinde meyve kaybıyla beraber ağaçlarda filiz kayıplarını görebiliyoruz. Üretici ciddi anlamda mağduriyetle karşı karşıya." diye konuştu.