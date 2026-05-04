Haberler

Malatya'da yemlik otuna yoğun ilgi

Malatya'da yemlik otuna yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal olarak yetişen ve şifalı bitkiler arasında gösterilen yemlik otu, Malatya'da sezonun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal olarak yetişen ve şifalı bitkiler arasında gösterilen yemlik otu, Malatya'da sezonun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Marketlerde kilogram fiyatı 400 ile 600 TL arasında değişen yemlik otunun bağırsak sağlığı ve tansiyona iyi geldiği belirtilirken vatandaşlar tarafından genellikle lavaş ekmek arasına konularak tüketiliyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde yaşayan Aliseydi Maskar yemlik otunun şifa kaynağı olduğunu ifade ederek "Emekliyim. Yazları buraya geliyoruz kayısı bahçelerimiz var. 6 ay burada yaşıyoruz. Bu süreçte yeni çıkan otlarla birlikte yemlik otu topluyoruz. Bu tamamen bir şifa deposu" dedi

Yemlik otuna yoğun talep olduğunu da ifade eden Maskar, "Dışarıda kilogramı 400 ile 600 liraya satılıyor. Buraya gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz. Çevre illerden de dostlarımız sürekli yemlik otu istiyor. Yetiştirmekte zorlanıyoruz, yetiştirebildiğimiz kadarıyla göndermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu