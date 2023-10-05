Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi Süt Sığırcılığı Üretimini Arttırıyor

Yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde Süt Sığırcılığı üretimi ile de ekonomiye önemli katkıda bulunuluyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Sultansuyu Tarım İşletmesinde Süt Sığırcılığı üretimi arttırılıyor.

Süt Sığırcılığı faaliyetleri çerçevesinde 220 baş hayvanla üretim yapılan işletmede hayvan sayısı arttırılarak, bölge hayvancılığına katkı sunulması hedefleniyor.

İşletmede hayvan sayısını ilk etapta bine çıkarmak istediklerini kaydeden Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, "Sığırcılık faaliyetleri içerisinde 220 baş ana kadro ile faaliyetlerimiz devam etmekte bu sayıyı 750 ila 1000'e çıkararak hem bölge hem de TİGEM hayvancılığına katkı sunmayı hedefliyoruz. 2024 -2026 yılı projeli yatırım programına bu talebimiz alındı. Genel Müdürlüğümüzün uygun görüp ödenek tahsis etmesiyle işletmemizde yaklaşık bir ana kadro ile toplamda 4 bin 500 hayvanla üretime devam edeceğiz" dedi.

İşletmede günü birlik 2,5 ton süt üretimi yapıldığını ifade eden Öcal, "İşletmemizde üretilen sütlerin bir kısmı kendi personelimize bir kısmı ise firmalara satışı gerçekleştirilerek işletmemize önemli bir miktarda katkı sağlamaktadır. Hayvan sayısının attırılması suretiyle hem bölgedeki damızlık hayvan temininde hem de süt ve süt ürünlerinin karşılanması noktasında önemli katkının sağlanacağını düşünmekteyiz" diye konuştu - MALATYA