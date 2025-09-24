Malatya'da Yetiştiricilere Destek

Malatya'da küçükbaş hayvan ve arı yetiştiricilerine 444 jeneratör ve 200 sıvat dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine hiçbir kaynağı eksik bırakmadan destek olduğunu, Malatya ile ilgili sürekli kendilerinden bilgi aldığını belirtti.

Zirai dondan etkilenen tarım sigortası olan üreticilere ödemelerin yapıldığını, sigortası olmayanlara da bu ay sonu ödemelerin gerçekleştirileceğini dile getiren Er, "Küresel ısınmadan dolayı Malatya'da çok ciddi su eksilmesi var. 2025 yılında şehrimizde 300 milyon lira civarında sulama tesisleri yaptık. Şimdi burada keçi ve koyun yetiştiricilerimize, arı üreticilerimize 444 jeneratör veriyoruz. 100 sac, 100 betondan sıvatın da dağıtımı yapılacak. Zirai dondan çok etkilendiği için köylümüzün imkanları kısıtlandı, maddi sıkıntılar yaşadılar. Köylülerimizin, çiftçilerimizin taleplerine duyarsız kalamazdık." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla yürüttükleri projelerle üreticilere katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Malatya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da destekleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, toplam 15 milyon lira değerinde 444 jeneratör ile mera ve yaylalarda hayvanların temiz ve sürekli suya ulaşmasını sağlamak amacıyla 200 sıvat yetiştiricilere dağıtıldı.