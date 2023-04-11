Madeni paralar değişiyor! Hafif olan 1 lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetler sonrası madeni paralarda değişikliğe gitti. 1 liralık paranın ağırlığı kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranlarının değişmesiyle 6.6 grama gerilirken, 50 kuruşsa 5.5 grama düştü. Öte yandan paraların kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta daha hafif olan bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü.