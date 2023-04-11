Madeni paralar değişiyor! Hafif olan 1 lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetler sonrası madeni paralarda değişikliğe gitti. 1 liralık paranın ağırlığı kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranlarının değişmesiyle 6.6 grama gerilirken, 50 kuruşsa 5.5 grama düştü. Öte yandan paraların kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta daha hafif olan bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti, üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.
50 KURUŞ 5.5 GRAMA DÜŞTÜ
NTV'nin haberine göre; paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.
KALINLIĞI DA YARIM MİLİM OYNADI
Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.