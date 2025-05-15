Lufthansa, Tel Aviv Uçuşlarını 25 Mayıs'a Kadar Askıya Aldı

Lufthansa, Tel Aviv Uçuşlarını 25 Mayıs'a Kadar Askıya Aldı
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Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na yönelik balistik füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını 25 Mayıs'a kadar askıya aldı. Uçuş iptallerinden etkilenen yolculara alternatif rezervasyon seçenekleri sunulacak.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından başlattığı Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 25 Mayıs'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, 4 Mayıs'ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 25 Mayıs günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında çukur oluştuğu aktarılmıştı. Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş, uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

Husiler, söz konusu saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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