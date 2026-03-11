Lufthansa, pilotların grev kararını "küresel kriz ortamında" kabul edilemez buldu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, havacılık sektörünün derin bir krizden geçtiği ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde pilotların aldığı 48 saatlik grev kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Lufthansa'da görev yapan pilotlar, 10 Mart'ta emeklilik hakları ve çalışma koşullarına yönelik taleplerinin karşılanmaması üzerine 12-13 Mart tarihlerinde 48 saatlik iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.

Alman şirket, havacılık sektörünün Kovid-19 salgını sonrası en derin krizlerinden birini yaşadığı bu dönemde grev kararının "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Lufthansa İnsan Kaynakları ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Niggemann, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'daki savaş nedeniyle jeopolitik belirsizliğin zirve yaptığı ve dünya genelindeki yolcuların etkilendiği bir dönemde, bu tırmanış tamamen kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket yönetimi, maliyet baskısı ve sektördeki hassas dengeler nedeniyle grevin zamanlamasını sert bir dille eleştirdi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC), Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa'da yaklaşık 5 bin pilot için şirket emeklilik planına yapılan işveren katkı paylarının artırılmasını istiyor.

Sendika, enflasyon ve şirketin maliyet kısıcı programlarının pilotların emeklilik güvenliğini zedelediğini savunuyor. Pilotlar, aylardır somut bir çözüm beklediklerini ve yönetimin "bloke" tutumunun grevi kaçınılmaz kıldığını ifade ediyor.

Ayrıca Lufthansa'nın "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni iştirakler kurarak maliyetleri düşürme stratejisine de sendika karşı çıkıyor. Bu stratejinin özellikle CityLine bünyesindeki 800 pozisyonu tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Bu arada, sendika, Orta Doğu'daki mevcut durumu göz önünde bulundurarak bölgedeki bazı ülkelere yapılacak uçuşları grevden muaf tuttuğunu bildirdi. Ancak Lufthansa; Tel Aviv, Dubai ve Abu Dabi gibi noktalara güvenlik gerekçesiyle halihazırda sefer düzenlemiyor.

12 Şubat'ta gerçekleştirilen 24 saatlik grevde 800'den fazla uçuş iptal edilmiş ve yaklaşık 100 bin yolcu mağdur olmuştu. Bu haftaki 48 saatlik eylemin, özellikle Almanya çıkışlı yolcu ve kargo uçuşlarında çok daha geniş çaplı aksamalara yol açması bekleniyor. Lufthansa'nın mağduriyeti en aza indirmek adına bugün özel bir uçuş programı açıklaması öngörülüyor.