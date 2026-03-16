Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın ardından Eurowings pilotlarından grev kararı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların grevinin ardından şirketin yan kuruluşu Eurowings'te pilotlar grev kararı aldı.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, pilotların yüzde 94'ü emeklilik haklarına ilişkin uyuşmazlık nedeniyle grev lehine oy kullanarak sendika yönetimine eylem yetkisi verdiği belirtildi.

Sendika, ana marka Lufthansa'da olduğu gibi Eurowings'teki anlaşmazlığın temelinde de şirketin emeklilik planlarına yönelik katkı paylarının artırılması talebinin yattığını açıkladı.Sendika, işverenin mevcut fonları sistem içinde kaydırmayı önerdiğini ancak sisteme ek yatırım yapmayı reddettiğini savunuyor.

Lufthansa yönetimi ise zayıf kazanç tablosu nedeniyle ek ödemelerin finansal olarak mümkün olmadığını belirtirken, Eurowings yönetimi çözümün masada bulunacağına dair güvenin sürdüğünü açıkladı.

Tarafların bir sonraki müzakere tarihi 25 Mart olarak belirlendi.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yapıcı görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Ancak işverenlerden ciddi bir taahhüt bekliyoruz. Pilotlar haklı olarak sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm bekliyor." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Lufthansa'da yaşanan benzer bir grev, binlerce uçuşun iptal edilmesine ve Almanya'da büyük bir ulaşım kaosuna yol açmıştı.