Lufthansa ile Ver.di yer personelini kapsayan toplu sözleşmede anlaştı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ile Ver.di sendikasının yaklaşık 20 bin yer personelinin ücretlerinde artış öngören yeni toplu iş sözleşmesi üzerinde mutabakata vardığı bildirildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ile Ver.di sendikasının yaklaşık 20 bin yer personelinin ücretlerinde artış öngören yeni toplu iş sözleşmesi üzerinde mutabakata vardığı bildirildi.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Lufthansa'dan yapılan açıklamada, çalışanların maaşlarına iki aşamada toplamda yüzde 4,6 zam yapılacağı belirtildi.

Bu anlaşmayla birlikte yer personeli kanadında bu yıl yeni bir grev olasılığı ortadan kalktı.

Anlaşmaya göre, Lufthansa Technik ve Lufthansa Cargo bünyesindeki çalışanlar, 1 Ocak'tan itibaren geriye dönük yüzde 2,2, 1 Mart 2027 itibarıyla ise ilave yüzde 2,4 artış alacak. Lufthansa AG yer personeli için ise şirketin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle ilk artış süreci bir yıl gecikmeli olarak başlatılacak.

Şubat 2028 sonuna kadar geçerli olacak sözleşmenin toplam süresi 26 ay olarak belirlendi.

Lufthansa İnsan Kaynakları ve Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Niggemann, sözleşmenin uzun vadeli olmasının "güvenilirlik" sağladığını belirterek, jeopolitik kriz dönemlerinde bu uzlaşmanın önemli bir sinyal olduğunu vurguladı.

Ver.di'nin baş müzakerecisi Marvin Reschinsky de "Bu sözleşme belirsiz zamanlarda bir güvence oluşturuyor. Çalışanların cebine ayda ortalama 220 avro daha fazla girecek." ifadelerini kullandı.

Sendika, müzakerelere yüzde 6'lık artış ve aylık en az 250 avro zam talebiyle girmişti.

-Grev riski tamamen bitmedi

Yer personeliyle varılan uzlaşıya rağmen Lufthansa Grubu'nda grev tehlikesi diğer branşlarda devam ediyor. Ana marka bünyesindeki pilotlar ve kabin görevlileri, daha önce yapılan oylamalarda grev lehinde karar almıştı.

Geçen haftalarda pilotların gerçekleştirdiği iş bırakma eylemleri nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilmişti. Ancak pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile yürütülen son görüşmelerin, tıkanan süreci yeniden hareketlendirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Haberler.com
500

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış