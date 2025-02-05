LPG'ye yapılan zam pompaya yansıdı

Otogazın litre satış fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 5 Şubat 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,34 TL

Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,19 TL

Motorin litre fiyatı: 46,36 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,86 TL

Motorin litre fiyatı: 47,15 TL

LPG litre fiyatı: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,23 TL

Motorin litre fiyatı: 47,53 TL

LPG litre fiyatı: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.