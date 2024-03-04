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LPG'ye 81 kuruşluk zam bekleniyor

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Akaryakıt fiyatlarında peş peşe yaşanan indirimler sonrası bir zam gelişmesi ortaya çıktı. Buna göre LPG'de gece yarısından itibaren 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin satışları ise aynı fiyatlarından devam edecek.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında değişikliğe neden oluyor. En son benzin ve motorine yansıyan indirimler sonrası bir zam bekleniyor. LPG'ye 5 Mart Salı gününden geçerli olacak 81 kuruşluk bir zam yapılacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre LPG'de yaşanacak 81 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da otogaz pompa fiyatları İstanbul'da 21,76 TL'ye kadar çıkacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 40,46 TL'den, motorinin litre fiyatı 40,66 TL'den LPG ise 20.95 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Zam Lpg Finans Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (7)

Erkan ŞENER:

:))))))))

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sade vatandaş:

troller zamlı zumlu haberler olduğunda kirişi kırıyor uçakları toggu sihaları köprüleri otoyolları şehir hastahanelerini hiç uçak inmeyen iniş garantili havaalanlarını ve daha bilimum konuları ballandıra balandıra çalınan kaval eşliğinde anlatıyorlar

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ARSLANOĞLU Hakan:

Zam hemen hemen her gün geliyor artık öyle bir alışkanlık yaptı ki zam gelmediği gün acaba ne oldu unutuldu mu diye düşüncelere kapılıyor insan. bizlere indirim olduğunda haber verin.

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Selçuk Demircigil:

Varol reis durmak yok kahrolsun dış güçler yola devam turkiye yüzyılı ya allah bismillah

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Goker Deveci:

Zamlar bende artik paranoyak yapti..

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Dr.Kimbel:

Eskiden Demirele millet söyle söyliyordu Demirelin zami Nazmiyenin ...... ..

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Martin Sikertel:

Bu zamlar dengemizi bozdu iyice. Bir şeyler alıp para ödüyoruz; artık uygun fiyatlı mıdır, pahalı mıdır; o algım da karıştı. Her gün zam geliyor, her şeyin gramajı küçülüyor. Yeter artık vatandaşın gücü kalmadı, birazcık inin artık sırtımızdan.

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