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Lokman Hekim Üniversitesinde "Yaşam Zinciri Takım Yarışması" düzenlendi

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Lokman Hekim Üniversitesi tarafından, Sağlıkta Simülasyon Haftası 2026 kapsamında "Yaşam Zinciri Takım Yarışması" gerçekleştirildi.

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından, Sağlıkta Simülasyon Haftası 2026 kapsamında "Yaşam Zinciri Takım Yarışması" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, üniversitenin ViTAL Simülasyon Merkezi'nde öğrenciler ile akademik ve idari personelin katılımıyla düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Hekim Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve ViTAL Simülasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Engin Dursun, simülasyon temelli eğitim etkinliğinde farklı görev ve deneyimlere sahip katılımcıların aynı takımlarda buluşturulduğunu belirtti.

Dursun, katılımcıların ani kalp durması senaryosu üzerinden Temel Yaşam Desteği (TYD), Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kullanımı, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) kalitesi ve ekip koordinasyonuna ilişkin bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı bulduğunu kaydetti.

Gerçeğe yakın senaryolarla güvenli bir öğrenme ortamı oluşturulduğunu ifade eden Dursun, katılımcıların hastanın durumunu değerlendirme, doğru ve zamanında karar verme, etkili iletişim kurma ve görev paylaşımı yapma konularında deneyim kazandığını aktardı.

Dursun, tekrara dayalı uygulamaların katılımcılara performanslarını gözden geçirme ve eksiklerini fark etme olanağı sunduğunu belirterek, sürecin bireysel becerilerin yanı sıra ekip halinde müdahaleyi sürdürme yetkinliğinin geliştirilmesini de desteklediğini vurguladı.

Eğitimin yarışma formatında düzenlenmesiyle öğrenme sürecine katılımın ve motivasyonun artırılmasının amaçlandığını aktaran Dursun, etkinlikte uygulama becerilerinin yanı sıra ekip çalışması, iletişim ve ortak karar verme yetkinliklerine de odaklanıldığını kaydetti.

Dursun, etkinlikle öğrencilerin ve çalışanların temel yaşam desteği ve OED kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ani kalp durmalarında doğru ve zamanında müdahalenin yaşamsal önemine dikkati çeken Dursun, etkinliğin bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmayı da amaçladığını ifade etti.

Dursun, farklı deneyimlere sahip katılımcıları bir araya getiren etkinliğin, simülasyonun güvenli ve tekrarlanabilir öğrenme ortamıyla yarışma formatının katılımı ve motivasyonu destekleyen yönlerini buluşturduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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