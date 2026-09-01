Haberler

TEİAŞ Temmuzda 13,3 Megavat Kapasite Tahsis Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEİAŞ, lisanssız elektrik üretimi için temmuz başvurularında 6 projeye toplam 13,3 megavat kapasite tahsis etti. Tahsislerin tamamı üretim ve tüketimin aynı yerde olduğu projelere yapıldı; 1. bölgeye 8,1, 9. bölgeye 5,2 megavat ayrıldı. Kalan bölgesel kapasite ise 38,7 megavat.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), lisanssız elektrik üretimine yönelik temmuz ayı başvuruları kapsamında 13,3 megavatlık kapasite tahsis etti.

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1-31 Temmuz döneminde yapılan başvurular Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) ilgili kararına göre değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda 6 başvuru için toplam 13,3 megavatlık kapasite tahsis edildi. Başvuruların tamamı, üretim ve tüketimin aynı yerde olduğu projelere ilişkin oldu.

Buna göre, 1'inci bölgede toplam 8,1 megavat, 9'uncu bölgede ise toplam 5,2 megavat kapasite tahsisi yapıldı.

Kapasite tahsis hakkı kazanan başvurulara, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecek.

TEİAŞ'ın 31 Ağustos itibarıyla yayımladığı haritaya göre, iletim gerilim seviyesinden şebekeye bağlanacak rüzgar enerjisi santrali ve güneş enerjisi santrali yatırımları için bölgesel kalan kapasite toplam 38,7 megavat seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın hesabını kim verecek?

Amedspor yenilgisi sonrası Trabzon'da isyan: Bu utancın...
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Ev sahibinin haberi yok, tapu el değiştirmiş! Dublörlü vurgunun firarisi yakalandı

Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi
Araç yıkama tartışması kavgaya dönüştü! Baba ve iki oğlu tutuklandı

Araç yıkama sırasındaki kavgada hastanelik oldular! İşte o anlar
Depremde yuvası yıkıldı, ikinci darbeyi ev alırken yedi

Aynı evi önüne gelene satmışlar
Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedini...
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği

KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği