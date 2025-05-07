Limak Çimento, 2030 ve 2050 Hedefli Net Sıfır Emisyon Planlarını Onaylattı

Limak Çimento'nun 2030'a yönelik kısa vadeli ve 2050 hedefli net sıfır emisyon azaltım planları, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Çimento, iklim liderliği ve sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Limak Çimento'nun, iklim krizi ve küresel ısınmaya karşı mücadeleye yönelik kısa vadeli ve net sıfır hedefleri SBTi tarafından onaylanan ilk 10 kurumsal Türk şirketi arasında yer aldı.

Şirket, iklim kriziyle mücadelede küresel hedeflere uyum sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik vizyonunu Paris Anlaşması'nın 1,5 santigrat derece hedefiyle uyumlu hale getirdi.

Onay, şirketin tüm kapsamlardaki emisyon azaltım hedeflerinin SBTi tarafından belirlenen kriterlerle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katılmalarını teşvik eden küresel bir platform olan SBTi, iş dünyasına sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması yolunda somut hedeflerle desteklenen net bir yol haritası sunuyor.

Limak Çimento sürdürülebilirlikte sektörüne öncülük ediyor

Limak Çimento, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) alanındaki ilk değerlendirmesini uluslararası derecelendirme kuruluşu Sustainable Fitch'ten alarak "ER3" notu ile derecelendirildi.

Şirket, 2022'den bu yana sera gazı emisyonları, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi çevresel etkilerin raporlanmasını amaçlayan uluslararası Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) dahil bulunuyor.

Şirket, 2024'te CDP kapsamındaki "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği" programlarında skorunu iki basamak artırarak B düzeyinde değerlendirildi.

"Sektörümüze öncü nitelikte güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Çimento Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erkam Kocakerim, sürdürülebilirliği en temel iş önceliklerinden biri olarak gördüklerini ve operasyonlarının her alanına entegre etmeye devam ettiklerini belirtti.

Kocakerim, bu alanda dünyanın en saygın platformları arasında yer alan Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi SBTi'nin onayını almaktan büyük bir gurur duyduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sorumlu büyümeye olan sarsılmaz bağlılığımızın göstergesi olan bu adım, iklim krizinin yol açtığı risklere karşı bilime dayalı eylemlerle küresel çözümün bir parçası olma kararlılığımızı gösteriyor. Küresel ısınmanın ciddi sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlara neden olduğu bir dönemde faaliyetlerimizi geleceğe daima hazır hale getirmemizi sağlayan sürdürülebilirlik stratejimizle sektörümüze öncü nitelikte güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."