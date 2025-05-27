LG OLED ve İstinyePark'tan Dijital Sanat Sergisi

LG OLED ve İstinyePark'tan Dijital Sanat Sergisi
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LG OLED ve İstinyePark işbirliğiyle düzenlenen sergide, Ecem Dilan Köse'nin doğa ve dijitalin kesişiminde şekillenen eserleri, ziyaretçilere sunuluyor. Sergi 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

LG OLED ve İstinyePark işbirliği kapsamında gerçekleştirilen ikinci sergide, sanatçı Ecem Dilan Köse'nin doğa ve dijitalin kesişiminde şekillenen eserlerine yer veriliyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG OLED ve İstinyePark, dijital sanat örneklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

İlk olarak Arjantinli sanatçı Six N. Five'ın sergisiyle başlayan taraflar arasındaki işbirliğinin ikincisi kapsamında, dijital sanatçı Ecem Dilan Köse'nin eserleri, 14 Temmuz'a kadar İstinyePark'ta ziyaretçileri bekliyor.

Yaratıcı enerjisini dijital sanat enstalasyonlarından sanal gerçekliğe, yapay zekadan heykel ve geleneksel tekniklere kadar pek çok alanda ifade eden Köse, izleyiciyle çok katmanlı deneyim kuruyor.

Mimarlık ve üretken sanat alanındaki birikimiyle dijital araçları kavramsal bir bağlamda kullanan Köse, sanatında organik dokularla dijital veriler arasındaki etkileşimi araştırarak doğa ve teknolojiyi bütüncül şekilde işliyor. Bilgi işleme süreçlerindeki yapay ayrımları sorgulayan yaklaşımıyla sanatçı, izleyiciyi geçmiş, şimdi ve geleceği bir arada düşünmeye davet ediyor.

LG,'nin görüntü kalitesi ve teknolojisi, Ecem Dilan Köse'nin eserlerinde doğa ve teknolojinin bütüncül buluşmasına yardımcı oluyor.

"Art On İstanbul" tarafından temsil edilen sanatçının eserleri, Sonar Festivali, Milan Tasarım Haftası, Art Dubai ve "NFT Bienali" gibi pek çok uluslararası sanat etkinliğinde sergilendi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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