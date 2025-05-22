Lezita, Egesi'nin En Büyük 8. Sanayi Kuruluşu Oldu

Lezita, Egesi'nin En Büyük 8. Sanayi Kuruluşu Oldu
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Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın 'İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında 2024 yılı üretim ve satış performansları ile bölgenin en büyük 8'inci sanayi kuruluşu olarak belirlendi.

LEZİTA, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) 'İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu' çalışmasında bir kez daha ilk 10 arasında yer aldı. Şirketlerin 2024 yılındaki üretim ve satış performanslarına göre değerlendirildiği araştırmada Lezita, Ege Bölgesi'nin en büyük 8'inci sanayi kuruluşu oldu.

Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Ege'nin İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu' çalışmasında bölgenin sanayi devleri arasında bir kez daha ilk 10'da yer aldı. '2024 yılı üretimden satışlar' kriterine göre yapılan araştırmada Lezita 8'inci oldu.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül sonuçla ilgili değerlendirmesinde, "2006'dan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyor, sektörümüzün en çok tercih edilen markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Tek bir hedefte birleşen çalışanlarımız ve güçlü yönetim kadromuzla başarılarımızı her yıl bir adım ileriye taşıyoruz. Sektörümüzde ilk 3 marka arasındayız. Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. "Ege'nin İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında bir kez daha ilk 10 şirket arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Lezita olarak global bir gıda markası olma hedefiyle yatırımlarımızı artırmaya, yeni pazarlara açılmaya ve Ar-Ge çalışmalarımıza hız vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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