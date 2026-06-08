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Çanakkale'de çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı

Çanakkale'de çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyecek irilikteki 'Ziraat 900' cinsi kirazların hasadına başlandı. Üreticiler, iri ve lezzetli kirazları halde 100-700 TL, manavlarda ise iki katı fiyata satıyor.

Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı.

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul'daki hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kirazlar toplanmaya başladı.

Lapseki'de bu yıl yaklaşık 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bardağa sığmayan 'Ziraat 900' cinsi kiraz halde 100 ile 700 TL başlayan fiyatlara satılırken, manavlarda ise bu fiyat 2 katına satılıyor. 14 yıldır Lapseki'de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz ise çay bardağına sığmayan, hem lezzeti hem de boyutuyla iddialı olduğu kirazlarını bahçesinde ise 500-600 TL arasında satıyor.

Lapseki devi kirazının hasadına başladıklarını belirten üretici Cihat Gündüz, "Bu sene şöyle bir sıkıntı var. Çok mal var, bir ağaçta haddinden fazla mal var. Bu seneki çay bardağına girmeyen Lapseki kirazı demeyelim ama ona yakın bir büyüklük var. Bu sene kirazların büyüklüğü 50 kuruş ve 1 lira büyüklüğünde, çok istisna seçiyoruz. İçeride tek tek seçiyoruz. Geçen yıl çay bardağına girmeyen kiraz oranı yüzde 25 ile 30 arasıyken, bu sene ise bu oran yüzde 15. Herkese göre piyasa var. 100 liraya da kiraz var. Manavda lüks yerlerde 1000 liraya da kiraz var. 1 lira büyüklüğü üstü dediğimiz tek tek seçme kirazlar var. Biz de 400 lira, 600 lira ve 800 liraya tek tek seçerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden kargo ile talebi olan müşterilerimize kirazları gönderiyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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