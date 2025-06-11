Lagarde'den Küresel Ticaret Açıkları İçin İşbirliği Çağrısı

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Çin ve ABD'nin ticaret açıkları konusunda ortak çözümler bulması gerektiğini vurguladı. Korumacı politikaların sürdürülebilir bir çözüm olmayacağını belirten Lagarde, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ticaret açıklarının giderilmesi için zorlayıcı önlemlere karşı çıkarak Çin ve ABD'nin küresel ekonomiyi parçalamakla tehdit eden devasa ticaret açığını kapatma yükünü paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Lagarde'ın, Pekin ziyaretinde Çin Halk Bankası'nda yaptığı konuşma, ECB'nin internet sitesinde yayınlandı.

Konuşmasında 1929'da başlayan Büyük Buhran'ı tetikleyen gümrük vergisi savaşlarına gönderme yaparak, zorlayıcı ticaret politikalarının mevcut gerilimlere sürdürülebilir bir çözüm olamayacağını belirten Lagarde, küresel ticaret savaşının sona ermesi için herkesin taviz vermesi gerekebileceğine dikkati çekti.

Lagarde, korumacılığın küresel refahın temellerini zayıflattığı uyarısında bulunarak, "Eğer refahımızı koruma konusunda ciddiysek, jeopolitik farklılıklar karşısında bile işbirliğine dayalı çözümlerin peşinden gitmeliyiz. Bu da hem ticaret fazlası hem de açığı olan ülkelerin sorumluluk alması ve üzerlerine düşeni yapması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Lagarde, 2014'ten beri küresel ticareti bozan sübvansiyonla ilgili müdahalelerin üç kattan fazla arttığını hatırlatarak dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'in sübvansiyonları kullanmada yalnız olmadığını ve özellikle gelişmekte olan pazarlardaki diğer ülkelerin de bu tür planlara başvurduğunu kaydetti.

Küresel ticareti sürdürülebilir kılmanın önemli olduğunu vurgulayan Lagarde, çok az ülkenin stratejik endüstriler için başkalarına bağımlı kalmaya istekli olduğunu belirtti.

Lagarde, "Ulusal güvenlik kaygıları ve Kovid-19 salgını sırasında yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda, belli bir dereceye kadar riskten arındırma kalıcı olacaktır." dedi.

Christine Lagarde, savaş sonrası dönemde yaşanan krizlerde ABD ve ticaret ortaklarının en azından Soğuk Savaş'ı kazanmak gibi ortak jeopolitik zorunluluğa sahip olduklarını ve bunun da onları aralarındaki anlaşmazlıkları gidermeye teşvik ettiğine vurgu yaptı.

Ticaret ve uluslararası tedarik zincirlerinin geçmişe kıyasla çok daha büyük rol oynadığını dile getiren Lagarde, bunun da anlaşmazlıkları küresel ekonomi için daha tehlikeli hale getirdiğinin altını çizdi.

Lagarde, küresel kurallara daha fazla saygı gösterilmesiyle anlaşmazlıkların giderileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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