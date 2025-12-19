Haberler

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam Haber Videosunu İzle
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kuyumcu, "Al bunları çalıştır" denilerek emanet bırakılmak istenen altınları etik ve hukuki riskleri gerekçe göstererek kabul etmedi. "İşler ters giderse ilk zarar görecek olan emanet paradır, bunun vebalini alamam" diyen kuyumcunun sözleri sosyal medyada takdir topladı.

  • Bir kuyumcu, yıllardır tanıdığı bir kişinin 'emanet' olarak bırakmak istediği altınları kabul etmedi.
  • Kuyumcu, emanet altınları kabul etmemesinin gerekçesi olarak olası ticari zarar durumunda paranın risk altına gireceğini belirtti.
  • Kuyumcu, emanet altınla ticaret yapmanın etik ve hukuki riskler taşıdığını ifade etti.

Bir kuyumcunun, kendisine "emanet" bırakılmak istenen altınları kabul etmemesi sosyal medyada gündem oldu. Kuyumcu, yıllardır tanıdığı bir kişinin "Al bunları çalıştır" diyerek altınlarını bırakmak istemesine net bir şekilde karşı çıktı.

"BİRBİRİMİZİN TANIMANIN BİR ÖNEMİ YOK"

Emanet kabul etmeme gerekçesini anlatan kuyumcu, güven ilişkilerinin dışarıdan göründüğü gibi olmayabileceğini vurguladı. "Birbirimizi yıllardır tanımamızın bir önemi yok. Siz burada bizim yüzümüzü görüyorsunuz ama arka tarafta ne olduğumuzu bilmiyorsunuz" diyen kuyumcu, olası bir ticari zarar durumunda emanet paranın risk altına gireceğini ifade etti.

"BEN BU VEBALİ ALAMAM"

"Emaneti aldım diyelim, işler ters gitti, para battı. İlk kapatılacak açık sizin emanet paranız olur. Ben bunun vebalini alamam" sözleriyle kararının arkasında duran kuyumcu, emanet altınla ticaret yapmanın hem etik hem de hukuki riskler taşıdığına dikkat çekti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, birçok kullanıcı kuyumcunun duruşunu "dürüstlük örneği" olarak yorumladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıosman kara:

Admin kardeş bunun kurgu olduğunu anlayamadıysan haberciliği bırak.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaberler.com .:

Valla mı kurgumu ortaam bis gerçek sandiydik

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Bunu size kim haber verdi. Tabiki reklam veren:)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Denyo admin.Valla sizi silecem artik bu nasil haber

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Ver bana calistirayim basalım şöyle 3 maca 1 haftada kuyumcu dükkanı açarız

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş
90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü

90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
title