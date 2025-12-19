Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Bir kuyumcunun, kendisine "emanet" bırakılmak istenen altınları kabul etmemesi sosyal medyada gündem oldu. Kuyumcu, yıllardır tanıdığı bir kişinin "Al bunları çalıştır" diyerek altınlarını bırakmak istemesine net bir şekilde karşı çıktı.

"BİRBİRİMİZİN TANIMANIN BİR ÖNEMİ YOK"

Emanet kabul etmeme gerekçesini anlatan kuyumcu, güven ilişkilerinin dışarıdan göründüğü gibi olmayabileceğini vurguladı. "Birbirimizi yıllardır tanımamızın bir önemi yok. Siz burada bizim yüzümüzü görüyorsunuz ama arka tarafta ne olduğumuzu bilmiyorsunuz" diyen kuyumcu, olası bir ticari zarar durumunda emanet paranın risk altına gireceğini ifade etti.

"BEN BU VEBALİ ALAMAM"

"Emaneti aldım diyelim, işler ters gitti, para battı. İlk kapatılacak açık sizin emanet paranız olur. Ben bunun vebalini alamam" sözleriyle kararının arkasında duran kuyumcu, emanet altınla ticaret yapmanın hem etik hem de hukuki riskler taşıdığına dikkat çekti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, birçok kullanıcı kuyumcunun duruşunu "dürüstlük örneği" olarak yorumladı.