Kuveyt Türk'ün Empatika Merkezi, 7 Ödül Kazandı

Kuveyt Türk'ün kurduğu Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi, 7 farklı ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, Kasım 2023'te hayata geçirdiği merkez aracılığıyla müşteri ve çalışan deneyimlerini bilişsel ve duygusal düzeyde ölçümlüyor.

Merkez, gerçekleştirdiği araştırmalar ve geliştirdiği projelerle müşteri deneyimini bilimsel yöntemlerle ölçümleyip çıktılar üretti.

EEG, GSR (deri iletkenliği), göz izleme ve yüz kodlama gibi nöropazarlama tekniklerinden yararlanan merkez, 10 farklı araştırmaya imza attı ve dijital müşteri edinimi, mobil uygulama deneyimi, reklam optimizasyonu ile şube deneyimi gibi alanlarda somut çıktılar üretti.

Ulusal ve uluslararası alanda 7 ayrı ödüle de layık görülen Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi, bankacılık deneyiminden reklam optimizasyonuna kadar farklı alanlarda ortaya koyduğu analizlerle hem hizmet süreçlerini hem de sektörel literatürüne katkı sunmaya devam ediyor.

Empatika'nın kazandığı ödüller arasında "En Yenilikçi İslami Banka", "En İyi Müşteri İş Modeli", "Katılım Bankası Web Sitesi Ödülü", "Dijital Müşteri Deneyimi-Verimli Proje Ödülü", "Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı Ödülü", "Dijital İnovasyonda Mükemmellik Ödülü" ve "Müşteri Deneyiminde Yapay Zekanın Yenilikçi Kullanımı Ödülü" yer aldı.

"Hedefimiz rakamlarla değil, empatiyle de anlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, Empatika ile hedeflerinin, müşterileri deneyimlerini yalnızca rakamlarla değil, empatiyle de anlamak olduğunu belirtti.

Bilimsel yöntemlerle yaptıkları analizler sayesinde bankacılığı müşterilerin gözünden görüp onların ihtiyaçlarına daha uygun, anlaşılır ve güvenli çözümler geliştirdiklerini kaydeden Acar, "Bugüne kadar elde ettiğimiz bulgular ve kazandığımız ödüller, müşteri odaklı inovasyona öncülük etme vizyonumuzu pekiştiriyor. Önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası arenada örnek olacak nöropazarlama çalışmalarına imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.