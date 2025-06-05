Kuveyt Türk, Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası Ödülünü Kazandı

Kuveyt Türk, Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası Ödülünü Kazandı
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Kuveyt Türk, Global Business Outlook Awards 2025'te Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası ödülüne layık görüldü. Genel Müdür Ufuk Uyan, ödülün, faizsiz finans ilkelerine bağlılık ve reel sektöre sundukları çözümlerle elde edildiğini vurguladı.

Kuveyt Türk, Global Business Outlook (GBO) Awards 2025'te Türkiye'nin En İyi Katılım Bankası (Best Participation Bank-Türkiye) ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk'ün her yıl farklı sektörlerden kurumların performans, inovasyon ve müşteri odaklılık kriterlerine göre değerlendirildiği GBO Awards 2025'te kazandığı bu ödül uluslararası alandaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye'nin en iyi katılım bankası seçilmenin, sadece finansal güçlerinin değil, aynı zamanda oluşturdukları değerin de uluslararası alanda takdir gördüğünü gösterdiğini belirtti.

Uyan, finansal başarılarının yanı sıra asıl güçlerinin, faizsiz finans ilkelerine sadık kalarak reel sektöre sundukları çözümlerden, dijitalleşmedeki öncülüklerinden ve topluma sağladıkları faydadan geldiğini vurgulayarak, "Faizsiz finans ilkelerine bağlı kalarak, reel sektörü destekleyen çözümlerimizle Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde dijital bankacılık, sermaye piyasaları ve teknoloji yatırımları gibi stratejik alanlara odaklanarak katılım finansın geleceğini birlikte inşa etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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