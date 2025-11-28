Haberler

Kuveyt Türk Girişimci Kaşif Programı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Kuveyt Türk'ün düzenlediği Girişimci Kaşif Programı'nda dereceye giren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödüller verildi. Program boyunca 6 bin 980 öğrenciye ulaşıldı ve dereceye giren projeler, erken yaşta girişimcilik bilincini kazandırmayı amaçlıyor.

Kuveyt Türk tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Girişimci Kaşif Programı'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programın finali niteliğindeki Demoday etkinliği, İstanbul'daki Lonca Girişimcilik Merkezi'nde düzenlendi.

Çocuklara erken yaşta girişimcilik bilinci kazandırmayı hedefleyen Girişimci Kaşif Programı, yıl boyunca verilen eğitimler, çevrim içi görevler, atölye çalışmaları ve mentörlük oturumlarıyla yürütüldü.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 8 finalist öğrenci, program boyunca geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sundu. Değerlendirme sonucunda Zeynep Ebrar Tiryaki "YUDU-Yerel Üretici Destek ve Ucuzluk Uygulaması" projesiyle birinci, Rana Acar "Hayat Drone" projesiyle ikinci, Melisa Alemdağ ise "Ecowood" adlı projesiyle üçüncü oldu.

Tiryaki'nin birincilik ödülüne layık görülen projesi, yerel üreticiler ile tüketicileri doğrudan buluşturarak taze ve uygun fiyatlı ürünlere erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Acar'ın geliştirdiği proje, yapay zeka destekli bir drone sistemiyle afet bölgelerinde hayatta kalanları tespit etmeyi amaçlıyor. Alemdağ'ın "Ecowood" projesi ise ahşap atıkların geri dönüşümünü sağlayan akıllı sistem önerisi sunuyor.

Toplam 6 bin 980 öğrenciye ulaşıldı

Girişimci Kaşif Programı kapsamında bu yıl 6 bin 980 öğrenciye "İlk Fikrim" semineri verildi. Program başvurusu yapan 3 bin 719 öğrenciden 325'i programa dahil edilirken, 135 öğrenci süreci başarıyla tamamladı. Öğrenciler, yıl boyunca fikir geliştirme, problem çözme ve sunum becerilerini destekleyen çevrim içi görevler üstlendi.

Program kapsamında 2025-2026 döneminde 5 farklı ilde toplam 7 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğretmen Akademisi kapsamında ise toplam 40 öğretmene eğitim verilecek ve sınıf içi uygulamalar desteklenecek.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, programın çocukların hayal gücünü ve üretme cesaretini desteklediğini belirtti.

Sel, "Erken yaşta girişimcilik bilincini kazandırmak, sadece onların bireysel gelişimlerine değil, ülkemizin gelecekteki üretim ve yenilik kültürüne de katkı sağlıyor. Bu heyecanı her yıl binlerce öğrenciyle paylaşmak, genç zihinlerin potansiyeline duyduğumuz inancı daha da güçlendiriyor. Kuveyt Türk olarak, çocukların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri, hayallerini gerçeğe dönüştürebildikleri bir ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
