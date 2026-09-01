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Kütahya Valisi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Alanını İnceledi

Kütahya Valisi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Alanını İnceledi
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Kütahya Valisi Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışma yapılacak bölgede incelemelerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talepleri dinledi. Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak bölgeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmayı ve ticari canlılığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların yürütüleceği bölgede incelemelerde bulundu.

Proje alanını yerinde inceleyen Vali Musa Işın, planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mevcut yapı ve iş yerlerini de inceleyen Vali Musa Işın, projenin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İncelemeleri sırasında bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Musa Işın, talep ve önerileri dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Çalışmaların bölgenin tarihi kimliğine uygun şekilde yürütüleceğini belirten Vali Musa Işın, "Amacımız, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak bu bölgemizi daha güzel ve nitelikli bir görünüme kavuşturmak. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini de dikkate alarak kent estetiğine değer katacak, bölgenin ticari canlılığını artıracak güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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