KUTSO'dan Çin'e çıkarma, 67 kişilik heyet Guangzhou'ya gidecek

KUTSO, 67 kişilik heyetiyle Çin'in Guangzhou kentinde geniş katılımlı bir iş ziyareti düzenleyerek, ticari iş birliklerini ve ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Çin'e yönelik geniş katılımlı bir iş ziyareti programı başlattı. KÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat başkanlığındaki 67 kişilik heyet, 13-20 Nisan 2026 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilecek temaslarda bulunacak.

KUTSO tarihindeki en geniş katılımlı yurt dışı organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyan program kapsamında heyet, Kanton Fuarı'nda incelemelerde bulunacak. Ziyaret süresince Çinli iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek, çeşitli fabrika ve işletmeler ziyaret edilerek ticari iş birlikleri değerlendirilecek.

Program çerçevesinde ayrıca Çin'de faaliyet gösteren ticaret odalarıyla temaslar kurulacak ve Kütahya'da üretilen ürünlerin Çin pazarında yer almasına yönelik çalışmalar yapılacak. Heyetin, bu temaslar aracılığıyla yeni iş bağlantıları kurması ve üye firmaların ihracat potansiyelini artırması hedefleniyor.

Öte yandan, 15 Nisan 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Guangzhou Başkonsolosluğu'na bir nezaket ziyareti gerçekleştirilerek bölgedeki ticari gelişmeler hakkında bilgi alınması ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi planlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
