Haberler

Kütahya İl Özel İdaresinden kültür ve sosyal alanda yeni çalışmalar

Kütahya İl Özel İdaresinden kültür ve sosyal alanda yeni çalışmalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Özel İdaresi, ulaşım ve altyapı hizmetlerine ek olarak çöp toplama hizmetleri ve gençler için halı saha projeleri gerçekleştiriyor. 2025 yılı boyunca 13 ilçede 13 bin 186 ton çöp toplandı ve modern spor alanları oluşturuldu.

Hizmet çeşitliliğini her geçen gün artıran Kütahya İl Özel İdaresi, ulaşım ve altyapı hizmetleri, hizmet binaları yapımı ile kültürel ve sosyal alanlardaki çalışmalarına yeni projeler eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda çöp toplama hizmetleri ile köylere halı saha kazandırılması da yürütülen hizmetler arasında yer aldı.

İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen çöp toplama çalışmaları kapsamında, Kütahya genelinde 13 ilçeye bağlı 546 köyden toplam 13 bin 186 ton çöp toplandı. Çalışmalarda 15 araç ve 45 personel görev aldı.

Öte yandan gençlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla sentetik çim saha projeleri hayata geçirildi. Bu çerçevede 4 sentetik çim saha tadil edilirken, 1 yeni sentetik çim saha inşa edilerek hizmete sunuldu. Yapılan çalışmalarla gençlerin hijyenik ve modern spor alanlarında faaliyet göstermelerine imkan sağlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?