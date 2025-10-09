Kütahya'da Yeni Öğretmenevi İncelemesi

Kütahya Valisi Musa Işın, yapımı tamamlanan Kütahya Öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.

İlgili kurum yetkililerinin hazır bulunduğu ziyarette Vali Musa Işın, yeni öğretmenevinin bölümlerini, sosyal alanlarını, yemekhanesini ve konaklama birimlerini gezdi. Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden detaylıca bilgi aldı. Vali Işın, modern tasarımı ve donanımıyla öğretmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilen yeni öğretmenevinin Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA