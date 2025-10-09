Haberler

Kütahya'da Yeni Öğretmenevi İncelemesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, tamamlanan Kütahya Öğretmenevi binasında incelemelerde bulunarak, yeni yapının sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap vereceğini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, yapımı tamamlanan Kütahya Öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.

İlgili kurum yetkililerinin hazır bulunduğu ziyarette Vali Musa Işın, yeni öğretmenevinin bölümlerini, sosyal alanlarını, yemekhanesini ve konaklama birimlerini gezdi. Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden detaylıca bilgi aldı. Vali Işın, modern tasarımı ve donanımıyla öğretmenlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilen yeni öğretmenevinin Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor

Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.