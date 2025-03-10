Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı

Kütahya'da Tarla Faresi ile Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Kütahya'da Tarla Faresi ile Mücadele Çalışmaları Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarla faresi ile mücadele kapsamında yürütülen survey çalışmaları sonucunda 114 bin 726 dekar ekili alanın yüzde 20'sinin kontrol edildiğini açıkladı. Zarar oranının ekonomik seviyenin altında olduğu tespit edildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarla faresi ile mücadele çerçevesinde yürütülen survey çalışmaları neticesinde 114 bin 726 dekar ekili alanın yüzde 20'sinin kontrol edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "2025 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı" çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Merkez Mahalle muhtarlıkları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen survey çalışmaları neticesinde 114 bin 726 dekar ekili alanın yüzde 20'si kontrol edildi. Yapılan arazi kontrollerinde zararlının zarar oranının ekonomik zarar eşiğinin altında olduğu tespit edildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fare popülasyonunda artış olabileceği ihtimaline karşı üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kimyasal mücadelede kullanılacak zehirli yemi İl ve İlçe Müdürlüklerinden temin edebilecekleri hatırlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bölge halkını ikna etmek için bu kez daha iddialı bir çağrı yaptı
img

Tarih belli oldu! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
img

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig devinin başına geçiyor
Mourinho kadroda revizyona gidiyor! Takımın yarısını birden gönderecek

Takımın yarısını birden gönderecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.