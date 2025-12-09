Haberler

Gediz'de süt işleme tesisine yüzde 50 hibe desteği

Gediz'de süt işleme tesisine yüzde 50 hibe desteği
Güncelleme:
Gediz'de faaliyet gösteren süt işleme tesisi, 16. etap Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında 13 milyon TL'lik yatırım ile yeni teknolojiye geçiş yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yatırıma yüzde 50 hibe desteği sağlayacak.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren süt işleme tesisinin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. etap projesi kapsamında hakediş kontrolü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Günlük 200 ton süt işleme kapasitesine sahip işletme, proje çerçevesinde üretim hattında temiz hava akışını sağlayacak klima santralleri ile süt yağını ayrıştırmada kullanılan krema separatörünü temin ederek üretim teknolojisini yeniledi. Toplam 13 milyon TL tutarındaki yatırımın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle destekleneceği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu yatırımın bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını, ayrıca süt işleme altyapısını güçlendirerek ürün kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. - KÜTAHYA

