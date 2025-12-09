Gediz'de süt işleme tesisine yüzde 50 hibe desteği

Kütahya'nın Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren süt işleme tesisinin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. etap projesi kapsamında hakediş kontrolü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Günlük 200 ton süt işleme kapasitesine sahip işletme, proje çerçevesinde üretim hattında temiz hava akışını sağlayacak klima santralleri ile süt yağını ayrıştırmada kullanılan krema separatörünü temin ederek üretim teknolojisini yeniledi. Toplam 13 milyon TL tutarındaki yatırımın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle destekleneceği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu yatırımın bölge ekonomisine önemli katkı sunacağını, ayrıca süt işleme altyapısını güçlendirerek ürün kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. - KÜTAHYA