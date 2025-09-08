Kütahya'da Silajlık Mısır Kontrolleri Yapıldı
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, silajlık mısır kontrolleri gerçekleştirerek bitki gelişimi ve verim beklentilerini yerinde inceledi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından silajlık mısır kontrolleri gerçekleştirildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince merkez Demirözü, Yeşilbayır ve Doğarslan köyleri istikametinde yapılan silajlık mısır tarla kontrollerinde bitki gelişimi ve verim beklentileri yerinde incelendi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi