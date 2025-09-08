Kütahya'da Silajlık Mısır Kontrolleri Yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından silajlık mısır kontrolleri gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince merkez Demirözü, Yeşilbayır ve Doğarslan köyleri istikametinde yapılan silajlık mısır tarla kontrollerinde bitki gelişimi ve verim beklentileri yerinde incelendi. - KÜTAHYA