Kütahya'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Kütahya İl Özel İdaresi, köylerdeki yolların konforunu artırmak için Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt (BSK) çalışmalarını sürdürüyor. Merkez Büyüksaka - Belkavak yolu üzerinde 2 kilometrelik bölümde altyapı güçlendirme işlemleri yapılıyor.

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince, köylerde Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt (BSK) yol çalışmaları sürdürülüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve konforlu sürdürebilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında grup yolu olan 26 kilometrelik Merkez Büyüksaka - Belkavak yolunun Büyüksaka - Belkavak köyleri arasındaki 2 kilometrelik bölümünde altyapı güçlendirme, bakım onarım çalışmalarının ardından atılacak olan BSK sıcak asfalt sonrası vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz hemşerilerimizin daha güvenli ve daha rahat ortamlarda yolculuklarını sürdürebilmeleri için sıcak asfalt çalışmalarını hava şartlarının müsaade ettiği sürece yılsonuna kadar sürdürebilmeyi hedefliyor" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

