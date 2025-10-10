Kütahya'da Sertifikalı Tohum Denetimleri Başlatıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından hububat ekimi öncesi il genelinde faaliyet gösteren tohum bayilerinde sertifikalı buğday ve arpa tohumlukları denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Tohum bayilerinde yapılan denetimlerde, satışı yapılan sertifikalı buğday ve arpa tohumluklarından 18 adet numune alınarak analiz yapılmak üzere Tohumluk Tescil Laboratuvarına gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tohumluk denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA