Haberler

Kütahya'da Sertifikalı Tohum Denetimleri Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat ekimi öncesi tohum bayilerinde sertifikalı buğday ve arpa tohumluklarını denetledi. 18 numune alınarak Tohumluk Tescil Laboratuvarına gönderildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından hububat ekimi öncesi il genelinde faaliyet gösteren tohum bayilerinde sertifikalı buğday ve arpa tohumlukları denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Tohum bayilerinde yapılan denetimlerde, satışı yapılan sertifikalı buğday ve arpa tohumluklarından 18 adet numune alınarak analiz yapılmak üzere Tohumluk Tescil Laboratuvarına gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tohumluk denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.