Simav'da 11 sera üreticisine 2,5 ton gübre desteği
Kütahya'nın Simav ilçesinde iyi tarım uygulamaları projesine dahil olan 11 sera üreticisine toplam 2,5 ton gübre desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Bakanlığı, destekle verimli üretim ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi hedefliyor.
Simav İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, sera üreticilerine verilen destekle verimli üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarımın hedeflendiğini ifade ettiler.