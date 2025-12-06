Haberler

Simav'da 11 sera üreticisine 2,5 ton gübre desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde iyi tarım uygulamaları projesine dahil olan 11 sera üreticisine toplam 2,5 ton gübre desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Bakanlığı, destekle verimli üretim ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi hedefliyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde sera üretimi yapan ve iyi tarım Uygulamaları projesine dahil olan 11 üreticiye 2,5 ton gübre desteği sağlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım uygulamaları projesine dahil olan 11 sera üreticisine, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 2,5 ton gübre destekleri dağıtıldı.

Simav İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, sera üreticilerine verilen destekle verimli üretim, kaliteli ürün ve sürdürülebilir tarımın hedeflendiğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

